Stadio Appiani, a giorni si parte con l'abbattimento della vecchia tribuna

Tra giovedì e sabato partirà l'abbattimento della tribuna dell'Appiani. A nulla sono valsi i tentativi da parte del Comitato Pro Appiani di salvarlo. Al massimo verrà conservato qualche gradino interno. Anche l'ipotesi di conservare un'arcata sembra esclusa dopo gli ultimi sopralluoghi e le consulenze dei periti.

Il progetto

L'idea è quella di sostituire la tribuna con un terrapieno in erba con circa 200 posti a sedere e i servizi necessari. Lo sfondo è quello del 1924. Un secolo fa lo stadio aveva quella configurazione. L'addio all'Appiani però è diventata anche una “scusa” per rivedere tutta la zona attorno al glorioso stadio dei biancoscudati. Significativo infatti sarà l’intervento su via 58° Fanteria, che costeggia oggi la tribuna. Partendo dall’incrocio con Via Marghera, venendo verso Prato della Valle, a destra, sarà mantenuta una corsia per il traffico automobilistico, mentre l’ampia area rimanente sarà rinaturalizzata con la piantumazione di alberi e un tappeto erboso. La chicca però è lo stombinamento di circa 300 metri del Canale Alicorno , con pista ciclopedonale in sede protetta annessa. Un tuffo nel passato quindi, ma un occhio al moderno. In questo modo, l’area tornerebbe ad avere l'aspetto che aveva nel 1953, quando il canale che porta acqua in Prato della Valle e all’Orto Botanico fu coperto.