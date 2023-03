Lo stadio Appiani ha le ore contate, comitati e civici provano a salvare i gradoni

Vanno avanti i lavori propedeutici all'abbattimento della tribuna est dello Stadio Appiani, che comincerà domani 16 marzo. Prosegue anche Il tentativo di salvarne una piccola porzione da parte del Comitati pro Appiani e di alcuni civici, come Lorenzo Innocenti. L'ex candidato sindaco,sta lavorando ai fianchi dell'assessore allo sport Diego Bonavina per provare a salvare una piccola porzione dello storico stadio.

Loteni

Assieme a lui c'è il giovane architetto padovano Pietro Loteni, membro del gruppo civico TornaPadova, guidato proprio da Innocenti. Loteni ha portato all'attenzione di Bonavina un progetto: «La proposta vuole andare ad arricchire il progetto che questa amministrazione sta portando avanti - raccontano Innocenti e Loteni - aggiungendo alla prevista riqualificazione urbana di quel tratto di città, la custodia di una memoria sportiva che riteniamo degna di essere ricordata. Troppo tardi ormai per modificare sostanzialmente il progetto, proponiamo il mantenimento di pochi gradini originali, visibili dall'interno dello stadio. La tribuna originaria verrebbe infatti mantenuta in due piccoli spezzoni di circa cinque metri, comprendenti i primi 37 gradini. A questi si integrerebbero le nuove sedute previste dal Comune, con una capienza complessiva di circa 350 posti. La parte esterna della tribuna, rivolta verso il Canale Alicorno e la nuova pista ciclabile, sarebbe dunque rivestita con una parete verticale verde. Sperando in un parere positivo dei tecnici comunali, seguiteremo poi a curarci dell'Appiani insieme ad altri gruppi interessati, perché questo luogo torni a essere centrale per la città, con eventi sportivi e culturali tutto l'anno». L'amministrazione ha già fatto sapere che l'intenzione di salvare alcuni gradoni c'è, ma valutata nel corso dei lavori per capire quanto l'operazione sia fattibile tecnicamente.