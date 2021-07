Ex Rinascente, tra 10 giorni apre il megastore della Apple

Inaugurazione prevista il 16 luglio nei locali del piano terra da 400 metri quadrati. Nel frattempo è vicina anche la chiusura della trattativa con Virgin per un centro fitness di alto livello

Arriva il megastore shop di Apple nel palazzone della ex Rinascente. Dopo il negozio di abbigliamento e calzature sportive Snipes, Iqos Philip Morris e Fielmann, ora si inizia a fare sul serio e ad alzare il livello con il primo negozio a Padova marchiato Juice Apple, dedicato alla vendita e all'assistenza di tutti i prodotti della multinazionale californiana, dai personal computer Mac, gli iPhone e iPad.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto per il 16 luglio alle 10 e lo store si andrà a piazzare al piano terra nella parte più grande, ossia in 400 metri quadri di spazio. Il Palazzo della Rinascente di proprietà della famiglia Tabacchi e in ieno centro si prepara così ad accogliere la nuovissima location retail di Apple. Un grande centro servizi della “Mela” che Padova mancava e che oltre che della vendita si occuperà ovviamente anche dell'assistenza.

Gli altri negozi

In piedi c'è un accordo per ora solo formale con i vertici di Virgin Active, ovvero la catena britannica di centri fitness interessata ad occupare il secondo, terzo e quarto piano dell'immobile sul Liston. L'idea è quella di realizzare una palestra, ma anche con una spa e una piscina. Quello padovani sarebbe il 37° centro Virgin d'Italia e il quinto in Veneto, visto che ce ne sono due a Venezia e uno a Verona.