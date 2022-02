Il 7 aprile apre il Centro Congressi. Subito un convegno di Interporto

E venne il giorno. Come riporta Il Mattino di Padova, il 7 aprile ci sarà il taglio del nastro del Centro Congressi in Fiera. E già dal giorno dopo il grande edificio di via Tommaseo ospiterà il primo convegno organizzato da Interporto. I lavori erano iniziati nel 2016 e con varie vicissitudini le spese erano salite da 19 a 27 milioni di euro. «E' una delle più belle e attrattive d'Europa» ha raccontato il presidente della CAmera di Commercio Antonio Santocono al quotidiano.

La struttura

Il nuovo centro congressi di Padova potrà ospitare fino a 3.600 persone. L’edificio progettato dall'archistar giapponese Kengo Kuma (che potrebbe essere presente il 7 aprile) è lungo 130 metri, alto 23 e largo 45. All’interno, su 12 mila metri quadri lordi complessivi, trovano spazio diverse sale modulari: la più grande è la sala Giotto da 1.565 posti, dotata della più avanzata stazione multimediale d’Europa. A questa si aggiungono i 988 posti per la sala Mantegna e poi altre sei sale polifunzionali. E' dotato inoltre di una moderna “press room”, di un ristorante con terrazza panoramica e di un bistrot.