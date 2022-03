Apre casa Adele, rifugio per donne vittime di violenza e i loro figli

Apre casa Adele, la seconda casa rifugio per donne vittime di violenza e i loro figli. «L’8 marzo non è un fiore, una festa, un mazzo di mimose. L’8 marzo è la giornata internazionale dei diritti della donna, un' occasione per evidenziare le esigenze concrete di tutte le donne e dei loro diritti, rispetto ai quali è importante non fare un passo indietro e anzi, lavorare ancora molto per giungere ad un'effettiva parità tra i generi, nei diversi livelli della vita pubblica e privata» sottolinea Alice Zorzan, Referente Area Contrasto alla violenza di genere di Gruppo Polis. «In questi due anni di pandemia, Gruppo Polis ha continuato a sostenere le donne vittime di violenza, accompagnandole nei loro percorsi di fuoriuscita dai maltrattamenti, sia nel centro antiviolenza di Chioggia, sia nella nostra decennale Casa Viola, una casa rifugio che offre protezione e sostegno per donne e minori che intraprendono un percorso verso l'autonomia e la libertà». Da poche settimane, per rispondere alle diverse segnalazioni, è stata aperta anche Casa Adele, la seconda casa rifugio per donne vittime di violenza e i loro figli e figlie minori. Il nome è stato scelto per omaggiare Adele Bei, politica e sindacalista, una delle madri costituenti della nostra Costituzione italiana al fianco di altre grandi figure femminili italiane, che ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne e delle lavoratrici.

Cosa sono le case rifugio

Le Case rifugio sono strutture di accoglienza a indirizzo segreto che offrono alle donne vittime di violenza e ai loro bambini e bambine un alloggio protetto e un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e abitativo. L’obiettivo principale delle Case rifugio é dotare la donna degli strumenti per poter trovare le risorse, la forza e la

determinazione per autosostenersi e autorealizzarsi. Nelle sue due case rifugio (Casa Viola e Casa Adele) Gruppo Polis può ospitare fino a 10 donne con figli e figlie minori. Qui vengono seguite e supportate da un équipe di professioniste che le affianca nello svolgimento di alcune attività:

• ricerca di lavoro con finalizzazione del Curriculum Vitae, ricerca di agenzie del lavoro,

corsi di lingua, colloqui, etc

• ricerca di una casa, analisi per la soluzione migliore adatta alla persona o al nucleo

• Aiuto e sostegno scolastico ed extrascolastico per bambini in età scolare (con l’aiuto di

volontarie).

Gruppo Polis

Gruppo Polis dal 2010 si occupa di contrasto alla violenza di genere. Gruppo R è la cooperativa di Gruppo Polis che gestisce Casa Viola e Casa Adele, il Centro Antiviolenza di Chioggia (VE) e un Servizio per gli uomini maltrattanti. Nel 2021 sono state 43 le donne che hanno ricevuto supporto dai servizi della cooperativa. La cooperativa negli ultimi anni ha realizzato numerosi corsi di formazione per professionisti del settore. Attraverso iniziative ed attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio si impegna a diffondere una cultura del rispetto e della parità di genere.