Apre la mostra su Paolo Rossi. Il 21 dicembre l'inaugurazione con la moglie e Antonio Cabrini

Ad un anno dalla sua scomparsa arriva a Padova la mostra su Paolo Rossi. Sarà la prima vera tappa italiana del museo itinerante dedicato a “Pablito”, dopo la breve anteprima al Festival dello sport di Trento di ottobre. Ad ospitarla gratuitamente sarà l'agorà del centro culturale San Gaetano dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, grazie ad un accordo tra Regione Veneto e Comune di Padova, che sono riusciti a portare a Padova la mostra “Un ragazzo d'oro - Paolo Rossi”. A tagliare il nastro ci sarà la moglie e presidente dela Paolo Rossi Foundation Federica Cappelletti, il grande amico di Pablito e campione del mondo anche lui nel 1982, Antonio Cabrini e Abraham Klein, arbitro della partita Italia-Brasile di quel mundial. Non si tratterà di una semplice raccolta di cimeli, ma di una vera esperienza che coinvolge il visitatore. La mostra racconta l'eroe del Mundial 82 attraverso un percorso che tocca tutte le piu importanti tappe della sua vita in varie sezioni: dagli esordi alla conquista del titolo di Campione del Mondo alla vita privata. Una mostra che utilizza media differenti come la realtà virtuale grazie alla quale sarà possibile rivedere a 360° i tre gol di Italia -Brasile, maglie originali di campioni del calcio dedicate alla mostra, fotografe d'epoca, cimeli, interviste di molti altri personaggi dello sport e dello spettacolo, sound design ed altro Sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (sabato e domenica fino alle 19), tranne il 24 dicembre e il 31 dicembre (10-14 entrambi i giorni). Sarà chiusa invece a Natale e Capodanno. All'ingresso, ad accogliere i visitatori, un videomessaggio commovente del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il 19 dicembre inizierà l'allestimento della mostra.