Arriva il mercato agricolo del giovedì a Torre

La giunta comunale ha aggiornato la pianificazione 2020-2022 dei mercati dedicati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, per inserire un nuovo mercato a Torre, in Via Camurri 10, che si svolgerà il giovedì, con la partecipazione di 10 operatori.

Cia

Il nuovo mercato sarà affidato attraverso ad una apposita convenzione, a Cia Agricoltori Italiani Padova, che si è detta disponibile alla gestione a fronte, da un lato delle numerose richieste in tal senso da parte dei cittadini di Torre, evidenziate anche dalla Consulta di Quartiere, e dall’altra del buon successo riscontrato dalla sperimentazione del mercato agricolo nel secondo semestre del 2021. Con questa iniziativa il Comune viene incontro alle esigenze del rione Torre da sempre caratterizzato da una carenza di esercizi di vendita che penalizza i residenti.

Bressa

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa: «Abbiamo iniziato questo percorso l'anno scorso individuando quattro nuovi posteggi per venditori ambulanti ogni giovedì mattina. Poi, per rinforzare questo tentativo sollecitato dai cittadini e dalla consulta di quartiere, abbiamo sperimentato anche l'affiancamento di alcuni produttori agricoli grazie al coinvolgimento della Cia, ottenendo un buon riscontro dalla cittadinanza. Da qui quindi la decisione di istituire un vero e proprio mercato agricolo di produttori diretti inserito nella pianificazione triennale della giunta. A partire dal 31 marzo ogni giovedì mattina, oltre ai 5 posteggi di mercato, ci saranno inizialmente 7 produttori agricoli coordinati dalla Cia, che poi diventeranno 10, una volta completato il nuovo allacciamento Enel che si è reso necessario. In questo modo avviciniamo i prodotti agricoli dalla terra alla tavola dei padovani e soprattutto continuiamo l'azione di rivitalizzazione di Torre che cronicamente sconta l'assenza di attività commerciali nel quartiere. La colorata presenza del mercato agricolo segnerà la differenza nel quartiere contribuendo a portare quella vivacità che i cittadini stanno chiedendo».