Per Natale apre il negozio di Emergency in Riviera Ponti Romani

Tappeti tessuti a mano e tavolini intarsiati realizzati da artigiani afgani, accessori creati grazie a materiale di recupero, manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Sono solo alcuni dei regali di Natale da acquistare nel negozio di Emergency che aprirà venerdì 25 novembre a Padova, lungo la Riviera Ponti Romani 60. Lo spazio sarà aperto fino a sabato 24 dicembre da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30, e ogni lunedì dalle ore 14.00 alle ore 19.30. Qui sarà possibile trovare più di 70 idee regalo con il logo di Emergency, ma anche tanti prodotti provenienti dai paesi in cui lavora l’Ong o da realtà solidali.

Cooperative

Le cooperative che collaborano con i negozi di Emergency operano in condizioni rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori e spesso realizzano i loro prodotti con materiali riciclati o di recupero. Anche quest’anno uno spazio è riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall’Afghanistan, dove la popolazione continua ad avere bisogno dell’aiuto internazionale. Una grande novità di quest’anno sono gli accessori in pelle di Cartiera, laboratorio di moda etica che realizza borse e marsupi recuperando pelle e tessuti di alta qualità, creando opportunità di lavoro per giovani immigrati ed ex richiedenti asilo. Come ogni anno, non mancano t-shirt e felpe: dalle classiche rosse con logo a quelle con le illustrazioni contro la guerra, per dichiarare apertamente il proprio no all’odio e alla violenza.