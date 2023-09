Il parco di Jappelli chiuso negli anni '90 per gli eroinomani diventa oasi verde dei pazienti dell'ospedale

«Abbiamo aperto un nuovo varco che collega l’ospedale con il Giardino Treves permettendo a degenti, visitatori e lavoratori dell’area di immergersi facilmente in un luogo di benessere nel verde». L'assessore al verde, insieme al direttore generale dell'ospedale Giuseppe Dal Ben ha inaugurato l'ingresso su una nuova oasi di pace per i pazienti dell'ospedale. Il parco Treves torna a risplendere nella sua completezza e apre anche ai pazienti dell'ospedale. Dopo anni di aperture poche ore al giorno, dal primo giugno lo storico giardino di via Bartolomeo d' Alviano, progettato da Giuseppe Jappelli ormai quasi due secoli fa, è nuovamente aperto a tempo pieno. Chiuso negli anni Novanta perché frequentato da tossicodipendenti, che in quegli anni s'intrattenevano tra Prato della Valle e il Treves durante il boom dell'eroina, poi è stato completamente riqualificato e da ieri ha anche un ingrsso riservato agli ospiti del Giustiniani.

Università e Azienda ospedaliera

Non ha fatto tutto da sola l'amministrazione. E' stata sostenuta da Università e ospedale, con cui ieri, 15 settembre, ha inaugurato anche un altro ingresso, che sarà la finestra del parco sull'ospedale, quindi fruibile anche per i degenti e i propri cari. E da Cariparo, che ha finanziato la ristrutturazione del tempio interno. «E' importante sviluppare nuove aree – conclude Bressa - e investire ulteriormente sulla cultura e su nuovi progetti. A volte non ci rendiamo conto quanto basti valorizzare il patrimonio esistente per dare una risposta alle esigenze dei cittadini di verde pubblico e di vita all'aria aperta». L'operazione è stata realizzata nell’ambito del workshop internazionale di architettura “Tools for care” secondo i principi dell'"urbanistica tattica" con un intervento sperimentale e reversibile, ma che può cambiare completamente il rapporto tra due aree vicine che mai erano state collegate l’una all’altra.

Dove siamo

Siamo nella zona di fronte all’ingresso del Pronto Soccorso dalla quale il Treves prima era solo una macchia verde dietro alle grate. Il parco è accessibile con i nuovi orari estesi e continuati dalle 10 alle 18 e sono riprese diverse iniziative culturali. Il prossimo passo nell’azione di valorizzazione del giardino sarà la ristrutturazione del tempietto e del ponticello. «Un grazie speciale ai professori Edoardo Narne e Gabriele Cappellato che hanno guidato il workshop, all’Azienda Ospedale-Università Padova, e ai sostenitori Fondazione Salus Pueri - la Fondazione della Pediatria di Padova, Fondazione Cariparo e Confindustria Veneto Est» chiude Bressa.