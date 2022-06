Albignasego, aperto lo sportello unico per i bandi

La convenzione tra Comune di Albignasego e Confartigianato Imprese Padova ha portato all’attivazione di un nuovo servizio per le imprese del territorio. Si tratta di uno sportello gratuito per le aziende artigiane, per l’orientamento e la consulenza ai bandi pubblici e ai contributi a fondo perduto. È attivo a partire da oggi, giovedì 16 giugno, e sarà operativo dalle ore 9 alle 12 del terzo giovedì del mese, nei locali dello Sportello Unico per i servizi al cittadino (sede municipale di via Milano).

Giacinti

«Viviamo un momento molto complicato a livello economico – il commento di Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego -, in cui la tematica del lavoro necessita di particolare attenzione. Supportare le imprese territoriali, soprattutto quelle artigianali, diventa particolarmente importante per sostenere la base del nostro tessuto economico, composto anche di micro-imprese. Per tutte loro, avere una consulenza gratuita per individuare finanziamenti a cui poter fare richiesta, può fare la differenza. Come Amministrazione abbiamo il dovere di incoraggiare questo genere di iniziative, perché la buona salute dell’imprenditorialità locale significa di conseguenza benessere e stabilità per le persone che abitano il territorio».

Lunardi

L’associazione di categoria, in accordo con l’Amministrazione comunale, vuole dare un segnale concreto per aiutare gli imprenditori del territorio ad agganciare la ripresa, come conferma Davide Lunardi, presidente del Mandamento di Albignasego. «Per noi è molto importante, in questo momento così complesso come quello che stiamo vivendo, individuare insieme ai Comuni del territorio, dei servizi che possano rappresentare un aiuto concreto per chi fa impresa – sottolinea Lunardi -. Gli imprenditori potranno avere puntuali informazioni in merito ai bandi aperti ed un aiuto in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo, grazie al personale specializzato di Confartigianato Imprese Padova».

Bandi

In particolare lo Sportello fornirà informazioni sulla presentazione dei bandi locali, regionali ed europei, sulla pre-analisi gratuita circa la possibilità per le aziende di accedere ai contributi e l’analisi della descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. «Siamo particolarmente soddisfatti dell’attivazione di questo nuovo servizio – aggiunge Gregori Bottin, asssessore alle Attività Produttive -: era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Mi auguro che possa essere apprezzato e utilizzato da un grande numero di imprese artigiane locali che invito, pertanto, a prenotarsi per una consulenza». Lo sportello è accessibile a tutti su prenotazione. Per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo bandi@upa.padova.it.