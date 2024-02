Nasce lo sportello per le imprese: «Vicini alle attività imprenditoriali»

Continuano le iniziative a supporto delle imprese del Comune di Albignasego. Dalla collaborazione con la Confartigianato imprese di Padova è stato istituto lo sportello informativo “Sportello Sviluppo d’Impresa” per orientare e supportare le imprese del territorio. «Abbiamo deciso di aderire a questo progetto – spiega il sindaco Filippo Giacinti – per dare un segnale concreto a tutte le attività imprenditoriali del territorio. Grazie a questo punto informativo viene messo a disposizione del singolo imprenditore, startupper o di chiunque ne abbia necessità una consulenza personalizzata, gratuita, fornita dal punto Confartigianato di Albignasego in Largo degli Obizzi, 2».

Lo sportello

Lo sportello offre consulenze su una vasta gamma di temi fondamentali per la gestione aziendale: finanziamenti, formazione, certificazioni di qualità, iter necessario per lo sviluppo delle idee e dei progetti, formazione sull’innovazione digitale, efficientamento energetico della propria azienda e molto altro. Tutte le attività commerciali verranno avvisate dell’attivazione del servizio tramite posta elettronica certificata e sarà possibile fissare un appuntamento di consulenza ogni terzo giovedì del mese tra le 9,00 e le 12,00 chiamando al numero 3406829514 o scrivendo una mail a Matteo Negri matteo.negri@upa.padova.it.

L'assessore

«Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa – conclude Gregori Bottin, assessore al Commercio – perché siamo certi che sarà di grande utilità per chi ha deciso di fare impresa e offrirà grandi opportunità di crescita a tutte le attività commerciali del territorio».