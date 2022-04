Aps firma il contratto, la seconda linea del tram ora è realtà

Contratto firmato. Oggi 29 aprile, Aps Holding ha stipulato l'accordo con il raggruppamento costituito tra le ditte Consorzio Stabile Europeo (capogruppo) - Mermecste Srl - Ferrari ing. Ferruccio Srl - Gruppo PSC SPA - Sitta Srl-Segnalstrade Veneta Scrl - Italiana Sistemi Srl – Beozzo Costruzioni Srl – Italbeton SPA Unipersonale, il contratto per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la redazione della progettazione esecutiva della linea tranviaria SIR3, nonché l’esecuzione dei lavori di realizzazione della stessa linea.

L'appalto

Brevemente si ricorda che nell’appalto integrato l’operatore economico ha il compito di realizzare la progettazione esecutiva e le opere civili, che l’importo della gara ammontava a € 50.324.587,30, con la possibile opzione di affidare all’aggiudicatario del bando anche la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento del deposito della Guizza, stimati in € 5.185.391,16. L’appalto è stato aggiudicato per l’importo complessivo di € 47.380.367,11 con un ribasso del 6,17%.

Farina

Il Presidente di Aps, Giuseppe Farina, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto: «Giunge a definizione un percorso importante, complesso e delicato, per l’avvio di un’opera pubblica rilevante per la collettività. Sono stati anni densi di approfondimenti e lavoro, rivolti a curare ciascuna fase con la massima attenzione nei confronti delle procedure e della normativa, in piena sinergia con l’Amministrazione comunale. Il Consiglio di Amministrazione ha contribuito fattivamente ripercorrendo tutte le fasi della procedura ed approvandone gli esiti; un apprezzamento va, inoltre, ai consulenti ed allo staff tecnico per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in un procedimento delicato e caratterizzato da profili di elevato tecnicismo, oltretutto in un contesto normativo che ha subito ripetuti e rilevanti aggiornamenti».

Bentisk

«L’auspicio è che, dopo questa complessa fase procedimentale, si parta quanto prima con la realizzazione dell’opera – dichiara l’Amministratore Delegato di APS, Riccardo Bentsik – La prossima fase prevede infatti la redazione della progettazione esecutiva (che ha una durata di 75 giorni dalla consegna del servizio) e, a seguire, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, l’avvio dei lavori». Nel frattempo, comunica APS, potranno essere avviate delle attività propedeutiche ai lavori di realizzazione della linea che comprendono, ad esempio, le indagini archeologiche e la bonifica bellica di alcune aree.

Giordani

Il Sindaco Sergio Giordani afferma: «Quello di oggi è un passo decisivo verso una Padova più europea, sostenibile e facile da vivere, per tutti. I quasi 400 milioni per completare il sistema tranviario sono il più grosso investimento infrastrutturale pubblico a fondo perduto, probabilmente di sempre. Fondi in buona parte contenuti nel PNRR, con un opera considerata prioritaria dal Governo e da Bruxelles, già finanziata e approvata a pieni voti nella sua bontà dai massimi esperti del Ministero e della Commissione. Padova cambierà e entro il 2026 col completamento delle due linee avremo meno traffico, meno smog e più comodità. Tutti i punti strategici della città saranno raggiungibili rapidamente e da tutti i capolinea. Migliaia di auto di pendolari non padovani che oggi ogni giorno intasano Padova e generano traffico e inquinamento opteranno per non varcare i confini comunali, sostando nei parcheggi scambiatori e raggiungendo il centro in tram. Il tram porterà con se la riqualificazione completa di tutti i rioni inclusi nelle direttrici che toccherà, aumentando la qualità della vita e facendo lievitare il valore degli immobili dei padovani. Saremo molto attenti ai cantieri, i disagi saranno ridotti al minimo optando per lavori modulari garantiti in tempi certi. Oggi è un bel giorno per Padova e per la grande maggioranza di cittadine e cittadini che chiedono di guardare avanti verso una città sempre più moderna, sana, bella. Sono orgoglioso di aver lavorato per tutto questo fin dal 2017, non è stato semplice ottenere questo maxi finanziamento ma fare il massimo per Padova è il mio dovere, ogni giorno».

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona aggiunge: «Nonostante una pandemia globale e il finanziamento perso dall’amministrazione di centro destra ce l’abbiamo fatta. L’obiettivo, ovvero la firma del contratto di aggiudicazione dei lavori del SIR 3, è stato raggiunto. Non si torna indietro, da oggi non è più possibile nemmeno rinunciare al finanziamento. Con questa firma si conclude una fase importante quanto delicata e se ne apre un’altra, altrettanto importante - quella della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori del Sir3 - che consegnerà a Padova, entro i prossimi due anni, una linea strategica per il trasporto pubblico. Procediamo spediti nella direzione di una Padova che ormai è nei fatti europea, accessibile e sostenible. Un grande ringraziamento a tutte le persone che lavorano con costanza a questo importante progetto che rivoluzionerà la città, sempre con lì'obiettivo di fare il meglio per Padova».