Arcella, via Durer: al via i lavori di sostituzione di un tratto di condotta del gas

Al via domani martedì 22 marzo l’intervento urgente di sostituzione di un tratto di condotta gas di via Durer, all’Arcella, che nella notte tra il 14 e 15 marzo scorso è stato messo in sicurezza da Vigili del Fuoco, Polizia Locale e API Gas intervenuti urgentemente sul posto a causa di una fuga di gas. «Sostituiamo un tratto di condotta gas in via Durer – dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Micalizzi - una cinquantina di metri circa, dopo la perdita avvertita alcuni giorni fa dai residenti e l’intervento di ripristino e messa in sicurezza eseguito, subito, da una squadra d’emergenza. Iniziamo domani con i lavori che continueranno per una settimana circa – precisa Micalizzi – intervenendo sulla corsia nord della via, in direzione via Viotti, via Aspetti». Il settore Manutenzioni del Comune di Padova informa che lavori inizieranno dopo le ore 9.00 e che il transito dei veicoli verrà regolato mediante impiego di movieri, in particolare in prossimità della rotatoria via Durer - via Viotti. Verrà, inoltre, proposta deviazione su via Sgambati - va Mancinelli -via Weber per gli autoveicoli in transito.