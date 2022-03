All'Arcella nasce il parco Kobe Bryant, una piastra dove giocare a basket all'ombra del campione Nba

Sarà ad accesso libero e servirà a restituire uno spazio al quartiere e permettere a tutti di fare sport. Da oggi 24 marzo è a disposizione la piastra dedicata a Kobe Bryant all'Arcella. Il campo dedicato al campione della Nba è stato inaugurato dal sindaco Sergio Giordani, dall'assessore allo sport Bonavina e dalle associazioni che si stanno impegnando per riqualificare il quartiere.

All’angolo tra Corso Tre Venezie e Via Gennari, all’altezza della rotatoria, è stata intitolato prima un gigantesco murales realizzato dall'artista C110 al cestista americano scomparso il 26 gennaio 2020 insieme alla figlia Gianna a causa di un incidente in elicottero. Da oggi c'è anche una piastra libera dove giocare a basket, realizzata con gli storici colori del Lakers giallo e viola. Il parco, che presto sarà dotato anche di un chiosco, è stato fortemente voluto dall'associazione “Mille e Una Arcella” che ha finanziato il murales e pressato l'amministrazione affinchè investisse nella piastra. Un simpatico sipareietto prima dell'inaugurazione ha visto una lunga sfida a tiri liberi tra Giordani e Bonavina, vinta (di poco) dall'assessore (nel video in basso).