Quasi 2 milioni di euro di Pnrr per riqualificare oltre 70 alloggi all'Arcella

Il famoso “Pinqua”, grazie al quale adesso l'Arcella avrà un ex Coni completamente nuovo, insieme all'ex Configliachi e alla piazza, nasce sui principi della qualità dell'abitare. Presto partiranno i lavori in via Cabrini, ma in settimana sono stato sbloccati quasi 2 milioni di euro per gli altri due grandi progetti previsti sulle case, arrivati grazie al Pnrr. Il primo è in via Duprè 24, dove è prevista la ristrutturazione della porzione di fabbricato di proprietà comunale con interventi di efficientemente energetico, all'interno di un contesto di 36 appartamenti considerato «ad elevata tensione abitativa con rilevanti elementi di disagio sociale e degrado edilizio». Il progetto prevede anche di aumentare la qualità dello spazio pubblico che c'è tra gli edifici, per rendere più accessibile l’area che si innesta sull’asse di via Aspetti e permettere l'utilizzo della cosiddetta “piastra”. Poi altri 40 alloggi in via Moretto da Brescia: in questo caso l’intervento punta a completare azioni di manutenzione ed efficientamento già avviate negli anni passati, guardando però ad una maggiore qualità e al collegamento con l’ex Configliachi.«Arriviamo da anni in cui lo Stato e la Regione hanno investito poco sul tema della casa, che oggi è esploso con una emergenza molto complessa che tanti ambiti tocca - commenta l'assessora alle politiche abitative, Francesca Benciolini - .Tra questi, anche quello del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rimasto a lungo trascurato, poco manutenuto, non efficientato. Questi sono lavori che ci permetteranno di rinnovare interi rioni dell'Arcella. E anche dentro l'ex Coni ci saranno poi alcune residenze sociali su cui stiamo facendo dei ragionamenti per progetti innovativi che diano risposte ai molti bisogni che oggi tante categorie di persone hanno rispetto al tema dell'abitare».