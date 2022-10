Dopo l'Urbs Picta, Arcellatown si inventa anche il Park Picta

APS Holding, insieme all’Amministrazione Comunale di Padova e all’associazione Arcellatown, lancia il progetto APS Secret Garden Park. «Per rivalutare la citta? - spiegano da Arcellatown - grazie alla creativita? della street art, abbiamo coinvolto 6 writers per dipingere il primo secret garden in tutta Italia».

Da Urbs Picta a Park Picta

«Per sviluppare l’idea alla base di APS Secret Garden Park ci siamo ispirati a Urbs Picta e al ciclo di affreschi della citta?, rivisitandoli in chiave moderna grazie allo strumento del murales. Proprio i murales saranno i protagonisti indiscussi del giardino segreto di street art che sorgera? nel cuore di Padova, all’interno del nuovo parcheggio interrato Conciapelli, in Riviera dei Mugnai», spiegano gli organizzatori. Tra i nomi dei writers che tradurranno il progetto in illustrazioni spicca anche il padovano Tony Gallo, gia? conosciuto a livello italiano e internazionale. Il primo murales realizzato (e visibile nella nostra immagine di copertina) porta la firma del writer C0110. I vari soggetti rappresentati saranno fotografati da Victor Sorgato.