Tram, i Verdi per l'Italia attaccano Giordani: «Triste sapere che non appoggia i commercianti»

«Ho seguito il dibattito sulla stampa cittadina sulle criticità esposte da Bertin e la sua associazione, Ascom Confcommercio, e di altri esponenti in rappresentanza delle attività produttive padovane. La mobilità, il traffico, le misure di promozione del commercio cittadino sono i punti critici della situazione attuale a Padova. Si aggiunga, oltre al traffico impazzito e non governato adeguatamente amministrazione comunale, in questa stagione di bolle di calore, l' inquinamento ambientale, per la quale Padova indossa la maglia nera, essendo ai primissimi posti della classifica nazionale. Rattrista quindi leggere certe dichiarazioni del nostro sindaco Sergio Giordani, che sembra poco propenso ad accettare critiche e suggerimenti, che giungono, in questi giorni, opportunamente dalla viva presenza del commercio cittadino, preoccupato giustamente della sorte della città e degli operatori del commercio»: inizia con queste dure parole l'intervento di Sebastiano Arcoraci, vicepresidente nazionale di Verdi per l’Italia.

L'attacco

Prosegue Arcoraci: «Attacchi di Giordani ai commercianti, che credo, non possano essere condivisi .Penso non possa condividerle neppure l' assessore al commercio, Antonio Bressa, che da tempo, sembra aver avviato invece percorsi positivi e condivisi col sistema produttivo padovano. D'altronde, è proprio il sistema produttivo padovano, e in particolare il commercio e l'artigianato, a rendere viva la nostra città. Anzi è proprio grazie a questo tessuto prezioso, fatto di piccole e medie attività, che la città ha superato momenti di degrado del passato ed evitato persino problemi di sicurezza, allontanando spacciatori e piccola criminalità. Come Verdi per l'Italia riteniamo piuttosto, sia necessaria un’azione più incisiva dell'amministrazione comunale, con iniziative che favoriscano l'insediamento, anche nelle periferie urbane, di piccoli esercizi di quartiere, i soli a rendere migliore la qualità della vita in tali contesti sociali, ove, vivono molti giovani coppie, famiglie e studenti, spesso espulsi, loro malgrado, dal centro città, troppo caro per le loro possibilità economiche. Padova ogni anno perde migliaia di residenti a favore dei Comuni della cintura: è tempo di invertire la rotta e di investire nel rilancio dei nostri quartieri cittadini, puntando proprio su attività produttive, edilizia a basso costo, servizi alle famiglie, e ai numerosi studenti fuori sede, che portano, oltre che nuova linfa e spirito giovanile, anche reddito nella nostra città».

Sebastiano Arcoraci

Conclude Arcoraci: «Giordani quindi sia più generoso con questi mondi e riapra, con loro, subito un nuovo dialogo, per il bene dell' intera nostra intera comunità, senza separazioni ed esclusioni, dalle decisioni politiche che assumerà nei prossimi mesi il governo locale. Mondi che un tempo lo hanno votato e che potrebbero, ora, girargli le spalle, preparando una alternativa di governo della città più partecipata e inclusiva, con meno snobismo e meno protervia».