Le aree cani salgono in un mese di quasi 4000 metri quadri: Almeno una ogni rione

È il risultato degli ultimi interventi realizzati rispettivamente al Parco Iris, dove in concomitanza con i lavori del tram si è modificata l'area cani con un allargamento dai 3.400 metri quadrati precedenti a ben 3.800 metri quadrati attuali, in via Peschiera, dove la riqualificazione dell'area verde ha portato alla realizzazione di una nuova area cani di 2.000 metri quadrati di estensione e al Parco degli Alpini, dove l'associazione Rilabo, concessionaria del parco, ha inaugurato recentemente una nuova area dedicato allo sgambamento dei cani di 1.500 metri quadrati.

L'assessore Bressa

«Si tratta di tre interventi significativi per i tanti proprietari di cani presenti in città che testimoniano l'attenzione dell'Amministrazione affinché la nostra città offra spazi e servizi in relazione all'importante numero di cani presenti nelle famiglie padovane - commenta l'assessore al verde, Antonio Bressa - .Il nostro obiettivo è quello di realizzare almeno un'area cani in ogni rione e quindi intervenire su indicazioni delle Consulte di Quartiere lì dove ancora non ci sono. Inoltre sfrutteremo i grandi spazi a disposizione con le politiche di espansione del verde nei grandi parchi per la realizzazione di aree dedicate che siano confacenti per il benessere dei cani e dei loro padroni e correttamente inserite negli spazi urbani più adatti. Lavorare per il benessere dei cani significa servire migliaia di famiglie padovane, gestire al meglio la presenza dei cani in città, circa 30 mila, e stimolare la vita sociale all'aria aperta. Continueremo in questa direzione».

I numeri

Le aree cani del Comune di Padova sono ora pari a 41 per una superficie totale di 54.377 metri quadrati. La più grande in assoluto è proprio quella del Parco Iris seguita da quella presente nel Parco della Mela Rossa, pari a 3.668mq e da quella di San Lazzaro, di 3.471 metri quadrati.