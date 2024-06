Scontro sulle armi tra agenti e amministraziono: «Servono visite psicoattitudinali»

Era l'estate 2015 quando l'agente della polizia locale che prestava servizio in portineria a Palazzo Moroni da anni si sparò in casa con la pistola d'ordinanza. L'anno dopo l'allora sindaco Massimo Bitonci fa approvare in giunta una delibera con la quale si obbliga tutti gli agenti a sottoporsi ad una visita psicoattitudinale annuale per ottenere il permesso di avere un arma. Ma fino al 25 settembre 2023, quando un altro di loro si uccide in un parco di Albignasego sempre con la pistola in dotazione, non succede niente. «Sapevamo di quella delibera - spiegano Francesco Scarpelli e Stefano Tognazzo, rispettivamente segretario provinciale (e anche agente della locale) e regionale della Uil - ma dopo il secondo suicidio abbiamo ripreso in mano la vicenda. Sono 8 anni che quel documento è operativo, ma non lo è mai stata nei fatti. Da molto tempo abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di occuparsene, ma sono sempre stati vaghi. Abbiamo interessato anche l'ispettorato del lavoro, che non ci ha mai risposto. Adesso basta. Gli agenti fanno un lavoro molto stressante e a servizio della comunità: vanno tutelati. Queste visite non vengono fatte neanche in sede di assunzione».

«Si tratta di un gravissimo inadempimento dell’amministrazione, che non può e non deve certamente passare inosservato - continuano i sindacalisti di Uil, tra cui la segretaria aziendale, Laura Catinella - .Abbiamo assistito ad 8 anni di immobilismo. E’ un dovere da parte di un sindacato vigilare su tutti i temi legati alla sicurezza. Da anni la Uil Fpl porta avanti la campagna “Zero morti sul lavoro” e continuerà ad andare in questa direzione. Non stiamo imputando a nessuno i due suicidi, ci mancherebbe, ma quelle tristi vicende scandiscono i tempi degli atti».

Nel frattempo l'amministrazione comunale e l'azienda ospedaliera hanno chiuso un accordo: «Entro la fine del mese firmeremo un protocollo che prevede il nostro impegno per occuparci di alcuni servizi di vigilanza in ospedale - assicura l'assessore Bonavina - e quello dei medici a svolgere le visite. Da luglio si parte». «Un baratto che non ci piace, perché prevede un ulteriore impegno degli agenti per ottenere un servizio previsto per legge e che potrebbe non essere più garantito una volta scaduto il protocollo» chiude Scarpelli.