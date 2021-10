Arriva in Parlamento il caso del parco pubblico di Conselve, Businarolo: «Salviamo il pra»

«Salviamo il Prà di Conselve». Dopo la mobilitazione dei cittadini, il caso del parco pubblico di Conselve approda in Parlamento con un’interrogazione a firma di Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle.

Businarolo

«Il Prato di Conselve, chiamato anche Prà, è il parco urbano più importante del centro della Bassa Padovana — afferma Businarolo — ed è soggetto a pesanti vincoli fin dal lontano 1973. Di recente, però, l’amministrazione locale ha deciso di riqualificare l’immobile presente, rendendolo un centro polifunzionale. Peccato che, come è stato segnalato localmente dai nostri attivisti, l’intervento prevede un considerevole aumento della cubatura, sia in orizzontale che in verticale. Il tutto avrà un costo notevole: un milione 600 mila euro, quando un precedente studio di fattibilità aveva valutato il recupero dello stabile già presente in meno di 600 mila euro (594.966,52, per la precisione), con un risparmio, dunque di un milione di euro».

Le mobilitazioni

Nei mesi scorsi, molti cittadini si erano mobilitati a salvaguardia dell’area verde. Il tutto per conservare «un polmone verde in pieno centro, un luogo storico e di pregio, che dà lustro ed attrattiva a Conselve e per questo va protetto e tutelato». «A tutte queste premesse — conclude Businarolo — va aggiunto il timore abbattuti di recente. Verranno sostituiti? Ho portato tutti questi fatti a conoscenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini, affinché fornisca chiarimenti riguardo alla compatibilità del progetto di riqualificazione sopra citato con il vincolo paesaggistico deliberato quasi cinquant’anni fa.»