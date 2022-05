Arriva il Presidente Mattarella, in Prefettura si studia il piano-sicurezza

Quasi tutto pronto per l'arrivo del presidente Sergio Mattarella. Giovedì il capo dello Stato sarà in città per celebrare gli 800 anni del Bo e in queste ore sono in corso i preparativi per garantire la sua sicurezza. Domani 18 maggio, in piazza Antenore, sotto la regia di Raffaele Grassi, saranno tutti seduti ad un tavolo gli attori della sicurezza per preparare il piano che garantirà tutte le misure di sicurezza per l'arrivo del Presidente della Repubblica. Dal rinforzo degli agenti in strada, concentrati naturalmente nei luoghi in cui passerà Mattarella e intelligence già all'opera. Il presidente, come tutte le cariche istituzionali, avrà un itinerario programmato in ogni singolo dettaglio. L'accoglienza sarà affidata alla rettrice Daniela Mapelli che accompagnerà il capo dello Stato in aula magna Galileo Galilei per la cerimonia di inaugurazione dell'ottocentenario accademico della nostra Università. La sicurezza all'esterno è gestita dalla Prefettura, ma per quanto riguarda Palazzo Bo ci sarà un unico ingresso per gli ospiti dal cortile antico, mentre il cortile nuovo sarà riservato solo alle autorità. Alle ore 11 inizia la cerimonia con gli inni nazionali (italiano ed europeo) e l'inno alla gioia e poi largo agli interventi. Inoltre nel cortile nuovo, all'arrivo delle autorità, suoneranno anche gli inni del settecentenario e quello composto ad hoc per l'ottocentenario. Il programma della giornata sarà ricco di eventi, oltre al discorso della rettrice Daniela Mapelli sono previsti gli interventi della presidentessa del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, della presidente del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzon, del ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Mattarella era già stato nella città del Santo in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico nel 2018 e nel febbraio 2020, quando la città è diventata capitale del volontariato