A Vo Euganeo arriva la mostra itinerante dei disegni Cobid dei bambini "AndràTuttoBene"

Reduce dall’ultima tappa a Vicenza - durante la quale ha superato i 10.000 visitatori complessivi dall’inaugurazione a Padova lo scorso novembre (sono seguite le soste a Mestre, Verona, e Treviso) - la mostra itinerante “AndràTuttoBene” si avvia all’evento conclusivo a Vò Euganeo, cittadina simbolo della pandemia e della lotta al Covid 19 in Veneto (ci furono i primi focolai e la prima vittima). L’esposizione è allestita con i disegni e le opere realizzate dai bambini veneti in questi mesi di pandemia, in particolare durante il lockdown del 2020.

Lanzarin

La “tre giorni” di Vò vedrà la partecipazione dell’assessora alla sanità della Regione del Veneto, Manuela Lanzarin. L’appuntamento è domani venerdì 3 giugno alle 11.00 a Villa Contarini Giovanelli Venier. Saranno presenti anche il Sindaco, e il presidente del Teatro Stabile del Veneto. In occasione della mostra, i giovanissimi che non hanno ancora realizzato un disegno potranno eseguire sul posto la loro opera.

La mostra

L’esposizione - il cui progetto è stato donato dallo Studio Adriani e Rossi di Thiene e realizzato dal Teatro Stabile del Veneto - comprende anche una sezione in cui sono raccolte le fotografie realizzate da Marco Milillo tra il personale medico, i malati, i reparti in cui il coronavirus è stato combattuto e gestito. La mostra sarà aperta al pubblico venerdì 3 dalle 14:00 alle 18:30; sabato 4 e domenica 5 dalle 9:00 alle 12:30 il mattino e dalle 14:00 alle 18:30 il pomeriggio. La tappa a Vò prevede inoltre una serie di eventi, pensati appositamente per i giovanissimi visitatori:

Venerdì 3 giugno. A conclusione dell’inaugurazione, spettacolo a cura del Gruppo Alcuni.

Venerdì 3 giugno. Dalle 16:00 alle 18:00. Laboratorio didattico sul tema dell’acqua dedicato ai bambini delle scuole primarie (6-10 anni). A cura dell’ente Acque Venete.

Sabato 4 giugno. Dalle 9:00 alle 11:00. Laboratori con giochi di socializzazione e approccio allo sport. A cura Associazione Sportivissimo.

Sabato 4 giugno. Dalle 15:00 alle 17:00. Laboratorio creativo artistico a cura di S.E.S.A Spa con workshop creativo in cui i bambini si possono cimentare nella decorazione di vasi in terracotta con disegni o parole anche in lingua inglese. Nei vasi saranno poi trapiantate delle specie officinali coltivate in bio-serre. L'attività è dedicata ad una fascia di età compresa tra i 7 e i 9 anni, per un numero massimo di 15 partecipanti.

Domenica 5 giugno. Dalle 15:30 alle 15:30. Spettacolo teatrale “Il sogno del giovane Leonardo da Vinci”. A cura del Teatro Stabile del Veneto con la compagnia teatrale Barabao Teatro.

Domenica 5 giugno. Dalle 17:30 alle 18:30. Concerto dell’Associazione Musicisti di Vò.