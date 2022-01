Da Roma arrivano 20 milioni di euro (inattesi) per la rigenerazione urbana

Arrivano 20 milioni di euro per le periferie. Il Governo ha stanziato altri 905 milioni a copertura dei progetti di rigenerazione urbana accolti ma non finanziati a dicembre per mancanza di risorse finanziarie. Grazie a questi fondi, Padova vede così finanziati numerosi progetti, tra cui la bicipolitana, l'ampliamento del Parco Iris e il restauro del liceo Selvatico (vedi tabella in basso).

Giordani

«I fondi del bando per la rigenerazione urbana arrivano anche a Padova e con questi si darà il via a opere e progetti assolutamente strategici per tutti i nostri quartieri - commenta il sindco, Sergio Giordani -.E’ anche una vittoria dei sindaci e del territorio che, senza sterili contrapposizioni ideologiche, hanno fatto valere le ragioni dell’equità e della coesione nazionale trovando nel Governo un interlocutore attento. Sono tutti progetti che, in ambiti chiave, portano a una svolta ulteriore per Padova e li abbiamo selezionati con cura».

I progetti

«Finiremo il sistema di ciclabilità interessando molti quartieri, con la bicipolitana. Avremo così più sicurezza per i ciclisti e una città più sostenibile e meno inquinata. Al via anche il nuovo grande Parco Iris che, liberato dal cemento triplicherà: sarà un cuore verde di Padova, un luogo di aggregazione per tutti i padovani, collocandosi tra i più grandi di Italia e d’Europa. Volata finale anche per il Castello Carrarese, un bene storico che ridaremo completamente ai padovani dopo anni di abbandono e rappresenterà un grande fulcro di cultura, socialità nonché un nuovo super attrattore di flussi turistici e quindi di indotto per tutta la città. Sport vuol dire salute e benessere e per questo andremo a fare opere nei quartieri di grande interesse come ci chiedono i cittadini – chiude Giordani - .Infine scuola, coltiviamo il futuro con una nuova bellissima sala polivalente per le bambine e i bambini e con ulteriore fondo che andrà a coprire la rigenerazione dell’Istituto Selvatico, tanto amato dai padovani. Sono molto soddisfatto, la nostra amministrazione non si è mai fatta sfuggire neanche un soldo di quelli che arrivano da Roma, questo richiede lavoro, tanto, ma è nostro dovere e ora non vedo l’ora di avviare i cantieri».