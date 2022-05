Arrivano 9 milioni di euro per il sociale dal Pnrr

Sono arrivati 9 milioni dal Pnrr da spendere entro il 2026 per il sociale. A spiegare come verranno utilizzati l'assessora Marta Nalin, che già si è occupata dei progetti da presentare al governo per ottenere i fondi. «Capita anche nel mondo dei servizi sociali, spesso abbandonati alla loro buona volontà, di ricevere buone notizie - racconta Marta Nalin - .Dal Pnrr arrivano 9 milioni di euro per l’inclusione e la coesione sociale all’ambito territoriale dei 29 comuni che hanno Padova come capofila. Certo, si tratta ancora di risorse insufficienti per affrontare le conseguenze derivanti dalle crisi economiche e sanitaria degli ultimi anni, ma abbiamo scelto di non perdere questa occasione».

Come verranno spesi

«Abbiamo presentato 11 manifestazioni di interesse per tutte le linee di finanziamento previste dal bando e grazie a un prezioso lavoro del personale dei servizi sociali di Padova in collaborazione con tutti i comuni dell’ambito, l’ulss e gli enti del terzo settore sono state tutte ammesse al finanziamento - spiega l'assessora - .Un grande risultato che segnala la capacità degli uffici comunali, rinnovati e valorizzati in questi anni, di essere in grado di intercettare tutte le opportunità che si presentano. Ora si entra nel vivo della definizione dei progetti prevedendo interventi per le persone più vulnerabili, minori e anziane, per l’autonomia delle persone con disabilità e per l'inclusione delle persone senza casa e in condizioni di povertà. Proseguiremo con il metodo della co-progettazione per costruire servizi più efficaci, perché vogliamo interpretare l’opportunità del Pnrr come occasione per sperimentare azioni di innovazione sociale. Continuiamo così, giorno per giorno, a costruire una città più giusta». Tra i progetti finanziati c'è il sostegno alle persone vulnerabili, i percorsi di autonomia per persone con disabilità, l'housing temporaneo, il sostegno alle capacità genitoriali, il rafforzamento dei servizi sociali per prevenire il burn out degli assistenti sociali e l'accessibilità agli appartamenti con domotica e assistenza a distanza.