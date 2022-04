Sono arrivate le body cam, gli agenti della polizia locale potranno filmare le aggressioni

Da oggi 22 aprile i cittadini di Padova potranno notare un nuovo dispositivo sulle divise degli agenti di polizia locale. Al fine di aumentare la sicurezza e la professionalità degli interventi degli agenti, l'amministrazione comunale ha deciso di dotare tutto il personale operante attivamente sul territorio di 150 bodycam o mini videocamere indossabili. I primi agenti ad "indossarle" saranno quelli appartenenti ai Reparti della Sicurezza Urbana e della Polizia di Prossimità che sono stati debitamente formati e addestrati all’utilizzo di queste moderne strumentazioni.

Cosa sono

Si tratta di Bodycam prodotte dall'azienda leader mondiale Axon indossabili a unità singola agganciata all’uniforme degli agenti, che offre video ad altissima definizione, con un campo visivo di 143° e con una batteria che può garantire un'autonomia di oltre 12 ore. La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili) è solo ed esclusivamente garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Comando di Polizia Locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio, registrando in modo particolare ciò che l’operatore stesso vede e sente durante le fasi concitate di un ipotetico intervento.