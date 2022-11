Art & Ciocc, via alla quattordicesima edizione

Torna a Padova per la quattordicesima edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale che inonderà di dolcezza le centralissime Via Cavour, Via S. Lucia e Piazza Garibaldi. Al taglio del nastro presenti, oltre all'organizzatore, Roberto Donolato, anche l'assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa, il vice presidente della Provincia, Vincenzo Gottardo e la consigliera regionale Elisa Venturini.

Da giovedì 23 a domenica 27 novembre gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

«Si tratta di un appuntamento tanto atteso – ha detto l’assessore al Commercio del Comune di Padova Antonio Bressa – ed è il modo con il quale anticipiamo e portiamo l’inizio delle manifestazioni natalizie in città. Sono tantissimi i cittadini che frequentano gli stand in questi giorni: questo ci permette di aumentare l’attrattività del centro storico, dando vivacità e considerando che tutte le posizioni dei gazebo sono state concordate con i negozi, perché l’idea è quella di un’alleanza tra commercianti per far crescere l’attrattività e fare in modo che ci sia un grande avvio delle festività natalizie».

I cioccolatieri presenti in centro storico, provengono da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato. Sarà presente anche un’azienda straniera proveniente dalla Spagna.