Caso Artem Uss, l'Anm veneto contro il provvedimento del ministro Nordio verso i magistrati milanesi

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d'Appello di Milano, incolpandoli di «grave e inescusabile negligenza» per aver sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all’imprenditore russo Artem Uss, poi evaso. Secondo il ministero, i giudici d’appello avrebbero deciso «senza prendere in considerazione» alcune circostanze contrarie ai domiciliari, indicate nel parere della Procura generale di Milano.

Corte d'Appello

I magistrati veneti dell’ANM, riuniti in via d’urgenza su iniziativa della Giunta sezionale ANM del distretto di Venezia, hanno espresso tutto il loro sconcerto a fronte della notizia dell’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Ministro di Giustizia Carlo Nordio nei confronti dei giudici della Corte d’Appello di Milano, perche? essa costituisce una grave interferenza del potere esecutivo nell’esercizio della giurisdizione.

Principi

«L’iniziativa - spiegano in una nota - disciplinare del Ministro di Giustizia e? in evidente contrasto con l’art. 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, secondo cui «l'attivita? di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita? disciplinare». Il Ministro di Giustizia Carlo Nordio non puo? non sapere che la decisione dei giudici di Milano costituisce atto riconducibile alla fisiologia della giurisdizione, in attuazione di fondamentali principi costituzionali, e che l’avvio di procedimenti disciplinari nel caso di specie si pone in netto contrasto con il principio di separazione dei poteri, su cui si fondano lo stato di diritto e la nostra democrazia».

Consiglio direttivo

«L’iniziativa disciplinare ministeriale suscita preoccupazione perche?, come motivatamente e condivisibilmente evidenziato dal Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano in data 19 aprile 2023, costituisce un grave precedente che potrebbe legittimare anche in futuro una censura nel merito di atti giurisdizionali, in via disciplinare, con grave pregiudizio di liberta? costituzionalmente garantite. Si deve ricordare che la decisione sull’applicazione di una misura che limita la liberta? di una persona implica valutazioni complesse e un attento bilanciamento tra interessi contrapposti. Nell’ambito di tale giudizio e? richiesta la formulazione di previsioni sul comportamento altrui che non sempre trovano conferma. Cio? che conta, tuttavia, e? che tali valutazioni vengano condotte nel solco dei principi di legge, in forza dei quali il carcere rappresenta l’extrema ratio, cui deve ricorrersi soltanto laddove ogni altra misura cautelare non sia ritenuta adeguata».

Decisioni

«E? quindi interesse di tutti i cittadini che i magistrati siano posti in condizione di assumere le proprie decisioni con serenita? e senza il timore di essere colpiti da azione disciplinare per il merito di queste. L’auspicio e? quello che la comunita? dei giuristi, tutta, riconosca la gravita? del momento. E che superando il limite costituito da logiche corporative, reagisca a quella che a tutti gli effetti e? un’iniziativa grave e senza precedenti, sconosciuta alla prassi ed esorbitante dai limiti del potere disciplinare. Si invitano tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati e giuristi, ad un momento di riflessione comune».

ANM

«Nell’aderire ai comunicati dell’ANM di Milano e della GEC dell’ANM, si sollecita pertanto la Giunta Esecutiva Sezionale ANM di Venezia a farsi promotrice di un incontro pubblico, aperto agli avvocati, all’Accademia, agli organi d’informazione e alla cittadinanza, consapevoli della gravita? e della pericolosita? dell’interferenza descritta. Si chiede inoltre alla Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM la convocazione di un’assemblea nazionale al fine di deliberare tutte le ulteriori iniziative necessarie, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. Sotto attacco non sono solo i giudici della Corte d'Appello di Milano, ma tutti i colleghi, ai quali va garantito il libero esercizio della funzione giurisdizionale, a tutela di tutti i cittadini», concludono i magistrati veneti.