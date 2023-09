Otto botteghe artigiane inserite nei percorsi Unesco di Padova Urbs Picta

Offrire ai turisti un'esperienza unica, che combina l'arte visiva con l'artigianato locale: è questo l’obiettivo di “Destinazioni artigiane”, l’iniziativa proposta da Confartigianato Imprese Padova, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Si tratta di un'opportunità straordinaria per esplorare le botteghe artigiane della città, mentre ci si immerge nella bellezza degli affreschi storici di Padova Urbs Picta. Il percorso, percorribile a piedi, comprende otto tappe artistiche: la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, il Palazzo della Ragione, il Battistero della Cattedrale, la Cappella della Reggia Carrarese, la Basilica e Convento del Santo, l’Oratorio di San Giorgio e l’Oratorio di San Michele.

Le botteghe inserite nel percorso

In questo itinerario, i turisti potranno scoprire otto botteghe artigiane: Gioielleria Rossi Stefano, in via dei Tadi 41, Gabriella Gabrini, Smalti d’arte, in via dei Rogati 26, Liuteria Veneta di Enrico Medaglia, in via Gregorio Barbarigo 17/A, Vetrerie d’Arte di Franco Bressan, in via Gregorio Barbarigo, 99, Lion Cinture, in via D. Manin 34, Gioielleria Zaggia Michele, in Galleria Duomo 3, Gioielleria Sinigaglia Carlo, in Corso Vittorio Emanuele II 17 e Gioielleria Burgo, in Corso Umberto I, 44. «Il nostro intento è valorizzare il binomio turismo-artigianato - spiega Paolo Bettella, Presidente del Mandamento di Padova di Confartigianato Imprese Padova -. Scoprire il territorio significa anche conoscere le realtà artigiane che operano nell’area. Si tratta di tante attività in cui si lavora con passione per coniugare tradizione e innovazione, passione e creatività. Da qui nascono prodotti e lavorazioni di alta qualità».

Le parole dell'assessore Colasio

Andrea Colasio assessore alla cultura e al turismo del Comune di Padova commenta: «L’anima di una città si coglie non solo nella visita dei suoi monumenti ed opere d’arte che nel caso dei cicli pittorici della Urbs Picta sono un tratto essenziale della nostra storia, ma anche nella scoperta di queste botteghe artigiane che sono sotto ogni aspetto attività artistiche di altissima qualità. Luoghi dove la creatività si esprime ancora con una manualità sapiente e raffinata, capace di realizzare oggetti che trasmettono la passione e la competenza di chi li realizza. Oggi i turisti vanno alla ricerca di esperienze autentiche: in queste botteghe, così come davanti agli affreschi di Urbs Picta le trovano certamente”.

Il progetto

Destinazioni artigiane è un progetto di Confartigianato Imprese Padova, nato nel 2020 per promuovere il turismo esperienziale sostenibile legato all’artigianato. I Colli Euganei sono stati i protagonisti dei primi itinerari proposti al pubblico, ancora oggi percorribili in bicicletta. La seconda meta scelta è stato il Brenta. I turisti, dal 2021, possono scoprire le sue rive sulle due ruote, grazie ad itinerari che comprendono diverse attività enogastronomiche della zona. “Destinazioni artigiane speciale Urbs Picta” è il primo itinerario percorribile a piedi, il modo migliore per ammirare il centro storico della città.