Come ogni anno in questo periodo dell'anno viene stilata la classifica delle migliori università del modno dall'Academic Ranking of World Universities dell’organizzazione indipendente Shanghai ranking consultancy. Confermato lo strapotere statunitense, le cui facoltà occupano i primi dieci posti e non solo, l'ateneo patavino è tra le 200 migliori università del mondo. La classifica Arwu prende in considerazioni le migliori 1.000 università nel mondo su 2.500 censite sulle circa 18.000 stimate nel modno. I criteri che vengono tenuti per la valutazione della lista sono principalmente tre: i premi Nobel e le medaglie Fields di ex studenti (10%) o di ricercatori della singola università (20%), il numero di ricercatori altamente citati secondo Clarivate Analytics (20%), le pubblicazioni su Nature e Science (20%), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). A questi parametri si aggiunge la valutazione dello staff accademico, che fornisce un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%).