Malore in trattoria, muore il ristoratore Enrico Rigato

Lutto nel mondo della ristorazione nella Saccisica. Oggi, 13 ottobre, attorno alle 10,30 è morto Enrico Rigato, titolare della trattoria Da Leone di via Vigna ad Arzergrande. La gestiva da diversi anni con la preziosa collaborazione della sorella Gabriella nelle vesti di cuoca. E' rimasto vittima di un infarto che di fatto non gli ha dato scampo. Secondo le prime informazioni raccolte, il ristoratore è andato a fare la spesa al supermercato poi è tornato al ristorante. Ha fatto in tempo a posare le borse in cucina poi ha detto alla sorella che non si sentiva bene. Il quadro è precipitato in pochi minuti. Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. La salma è già a disposizione dei familiari per organizzare le esequie.

Chi era

La vittima aveva due grandi passioni: la ristorazione e il calcio. Tifosissimo dell'Inter, per parecchi anni ha fatto l'allenatore nei settori giovanili di numerose squadre della Saccisica. Non soffriva di particolari patologie e anche la giornata odierna doveva essere di lavoro. Amava i suoi affezionati clienti e ha sempre cercato in questi anni di farli sentire a casa propria quando si sedevano ai tavoli della trattoria. Enrico Rigato aveva 64 anni. Non si era mai sposato. Lascia nel dolore i fratelli Gabriella, Maria, Sandra, Carla, Alessandro, Umberto ed Emanuele, i nipoti e tutti coloro che nel corso della vita l'hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali.