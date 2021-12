Ascom accende le luminarie alla Guizza, a Voltabarozzo e Ponte di Brenta

Coprire tutta la città non è stato possibile, ma una buona parte delle luminarie che stanno impreziosendo lo shopping nei quartieri è “made in Ascom”. «Precisiamo – spiegano nella sede dell’Ascom Confcommercio di Padova – grazie al contributo messo a disposizione dal Comune e all’intervento diretto degli operatori delle vie interessate siamo riusciti a valorizzare ampie zone della città che, diversamente, sarebbero rimaste scoperte». In particolare, a beneficiare dell’intervento di coordinamento e assistenza burocratica, oltre che economico, messi in campo dall’Ascom Confcommercio, sono stati i quartieri Guizza e Voltabarozzo, Ponte di Brenta e Santa Rita e le vie Luca Belludi e Zabarella. «Nel ringraziare i colleghi che hanno destinato risorse ed il Comune che ci ha supportato economicamente – commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – voglio sottolineare che grazie all’impegno dell’associazione è stato possibile allargare l’area dello shopping natalizio contribuendo, in questo modo, a dare spessore ad uno dei nostri obiettivi principali: quello di rendere accogliente la città non solo in centro ma anche nei quartieri dove la presenza commerciale è sinonimo di vivibilità e, dunque, di sicurezza».