Bui all'Ascom per "Tutti convocati": si è discusso di Pnrr e piccoli comuni

Il presidente della Provincia, Fabio Bui, è intervenuto la mattina di martedì 8 marzo nella sede dell’Ascom di Padova per il quarto incontro di “Padova tutti convocati 3” ovvero il “tagliando” post pandemia in chiave Pnrr dell’iniziativa pensata dall’Ascom nel 2019 per cercare di prefigurare la Padova (e la sua provincia) degli anni a venire e, purtroppo, coincisa con lo scoppio della guerra in Ucraina.

L'incontro

«Se la data del 2026 – ha esordito il presidente della Provincia – non verrà ritoccata per usufruire dei fondi del Pnrr, la burocrazia italiana ce li farà perdere tutti. Troppo farraginosa e borbonica, la burocrazia è la vera palla al piede di questo Paese che avrebbe bisogno di tanti commissari “stile ponte di Genova” per accedere ai bandi, mettere a terra i progetti e far sì “che si vedano le ruspe lavorare». A condurlo al nocciolo della questione ci aveva pensato il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, che nella sua introduzione gli aveva chiesto: «Ma i comuni sono in grado di “centrare” i bandi del Pnrr?». Laconica la risposta: «Su 102 comuni che compongono la provincia di Padova, forse si possono contare sulle dita di una mano quelli che hanno struttura e competenze per “decrittare” il Pnrr. Gli altri vanno oggettivamente aiutati. Abbiamo tre questioni sul tappeto – ha evidenziato Bui – che per il territorio padovano sono strategiche: a nord la 308 e la Valsugana in funzione dell’aggancio alla Pedemontana, pena il nostro isolamento in favore dell’asse Vicenza – Treviso e, al sud, la regionale 10. Se guardo il territorio dall’alto non riesco a distinguere un comune dall’altro. Anzi, a dire il vero, faccio fatica anche a distinguere una provincia, complessivamente piccola, qual è Padova».