Ascom: sabato al mercato di in Prato la presentazione della campagna a favore dei mercati

Dei circa 2.500 ambulanti che hanno la propria sede in provincia di Padova, circa 350, pari al 14 per cento, starebbe per gettare la spugna. «Purtroppo – commenta Ilario Sattin, presidente della Fiva Ascom Confcommercio di Padova e presidente regionale di Confcommercio – a parte il ristretto gruppo del settore alimentare, gli altri hanno dovuto sospendere l’attività per lunghi periodi nell’arco di questi 14 mesi di pandemia». Adesso però è tempo di ripartenza cercando di ridurre al minimo gli effetti della crisi.

Nuovo decreto

«E chi meglio di noi – continua Sattin – può interpretare lo spirito del nuovo decreto del governo che privilegia le attività all’aperto? Noi, da sempre, lavoriamo all’aperto e su questo fatto abbiamo più volte contestato di essere stati costretti a rimanere chiusi. Ora, in qualche misura e comunque troppo tardi, ci viene riconosciuto che all’aria aperta è più difficile contagiarsi». In ogni caso, tolto il sassolino dalla scarpa, Sattin guarda avanti e coglie la palla al balzo per lanciare una campagna di marketing in favore del commercio su area pubblica. «Abbiamo coniato uno slogan – annuncia – realizzato un’immagine molto in linea con la giornata della Terra e abbiamo provveduto a far stampare delle borsette, rigorosamente in carta, che richiamano l’uno e l’altra». La presentazione delle borsette ed i cartelli che accompagneranno l’iniziativa nei circa 120 mercati che ogni settimana si svolgono nella provincia di Padova saranno presentati