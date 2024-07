Cantieri del tram: Ascom convoca i quartieri e Cna chiede al sindaco di aprire un tavolo

Le preoccupazioni, le proteste, le proposte: c’erano tutte queste componenti nell’incontro che nella mattina di oggi, 8 luglio, ha visto i delegati dei quartieri di Padova dell’Ascom Confcommercio, riuniti nella sede dell’associazione per una valutazione sull’impatto che i cantieri del tram (ma non solo quelli del tram) stanno avendo sulla città. Il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, con la vicepresidente vicaria Silvia Dell’Uomo e il direttore generale Otello Vendramin ha condotto con un bersaglio ben definito: la mancata comunicazione da parte di Palazzo Moroni. Nel mirino c'è l'amministrazione, con cui Bertin da alcune settimane ha ingaggiato un duello a distanza dopo anni di collaborazione e alleanza. «Se escludiamo un incontro in tempi non sospetti col vicesindaco Micalizzi - ha detto ancora Bertin - per la presentazione di una pagina sul sito Padovanet dedicato ai cantieri in genere ed una disponibilità dell’assessore Bressa a limitare la tassazione locale ai negozi interessati ai lavori, poi non abbiamo avuto nessun’altro riscontro e men che meno si è fatto vivo l’assessore Ragona» le parole di Bertin, che con l'esponente di Coalizione Civica non è mai stato magnanimo.

Si diceva delle preoccupazioni. Che sono quelle alle quali ha fatto riferimento, in particolare, il delegato di Voltabarozzo, Carlo Cavalli, che ha lamentato un sostanziale isolamento di via Piovese: «Più di un esercizio è costretto a registrare qualche giorno ad incassi zero. Non comprendiamo - hanno detto diversi delegati - perché mai si apra un cantiere e poi rimanga fermo per giorni e, soprattutto, si apra con un preavviso che, quando va bene, non supera i due giorni». Come spiegato però dal vicedirettore dei lavori e geometra di cantiere Maurizio Galassi, le squadre si spostando da un cantiere all'altro quotidianamente e in base alle urgenze. «Sia chiaro - ha detto ancora il presidente - noi non siamo contro la modernità: siamo contro questo sistema che tiene le categorie economiche ai margini delle decisioni».

Eppure, nonostante da via Chiesanuova a via San Marco, passando per corso Milano, e dalla stazione a Voltabarozzo si tema per i prossimi mesi, all’Ascom non rinunciano ad un approccio “scientifico” al problema.

Per cui è in partenza una ricerca, affidata alla società Format Research di Roma, che attraverso interviste ad un panel scientificamente definito di commercianti e di cittadini, cercherà di offrire una risposta circa l’impatto del tram sulle attività economiche: «Perché noi - ha chiosato Bertin - non siamo mai contro e a Padova vogliamo bene»

«Anche gli artigiani subiscono i disagi generati dai lavori stradali che stanno mettendo in difficoltà la mobilità cittadina. Cantieri che congestionano il traffico, fanno perdere molto tempo, aumentano le spese e le difficoltà per le imprese artigiane - aggiunge Luca Montagnin, presidente di Cna Padova e Rovigo, a commento delle difficoltà alla viabilità che i cantieri cittadini del tram stanno portando a Padova. E a essere più penalizzati non sono solo coloro che hanno “bottega” lungo questi cantieri ma anche quelle categorie che per lavoro si spostano in città: penso ai tassisti, agli edili, agli impiantisti, a chi svolge servizi per le famiglie e le imprese. Tutti professionisti che garantiscono alla cittadinanza servizi essenziali. A fronte di questo c’è la consapevolezza che i lavori del tram e quelli più in generale sostenuti con i fondi del Pnrr sono necessari per rendere più moderna ed efficiente la nostra città. Anche noi siamo padovani e siamo convinti di poter ottenere un vantaggio, in futuro, dallo sviluppo di infrastrutture più moderne. E tuttavia crediamo sia necessario ragionare anche del presente per trovare alcune soluzioni che possano attenuare i problemi, complessi e costosi, che le imprese stanno vivendo nell’oggi. Per questo chiediamo all’amministrazione cittadina di aprire un tavolo di confronto con le categorie, così da condividere soluzioni e proposte in grado di ridurre al minimo i disagi che tutti stiamo vivendo».