A "Padova tutti convocati" si parla di Interporto e del suo sviluppo negli anni a venire

Si è parlato di Interporto Padova all'iniziativa di Ascom "Tutti convocati" con il presidente Franco Pasqualetti: con i suoi 2 milioni di metri quadrati complessivi (dei quali più di un milione in proprietà), i suoi 270 mila metri quadri coperti di soli magazzini, i 40 mila metri quadri destinati ad uffici direzionali, un numero altrettanto cospicuo di celle a temperatura controllata, 350 mila metri quadri di terminal intermodali e 150 aziende insediate che danno lavoro a circa 3 mila persone ed un numero di treni merci che in un anno raggiunge la cifra di 8 mila unità ai quali si aggiungono i 600 mila mezzi stradali movimentati, Interporto Padova è pronto ad investire per consolidare un ruolo che lo pone ai vertici della logistica e dell’intermodalità europea con collegamenti, tra gli altri, con il porto di Genova e quelli di Rotterdam e Colonia.

L'incontro

«Investimenti che sono orientati decisamente verso l’innovazione - ha detto Pasqualetti - Un’innovazione che ha portato, negli anni scorsi, l’azienda partecipata al 90% da Comune, Camera di commercio e Provincia di Padova (più quote minoritarie di FS e privati tra i quali la stessa Confcommercio) a dotarsi di 4 gru a portale poi diventate 5 e con una sesta già in programmazione che hanno permesso un abbattimento non solo dei tempi ma anche dei costi. L’obiettivo è di giungere quanto prima all’automazione totale della movimentazione delle merci e ad un’attività dell’Interporto H24». Patrizio Bertin, presidente di Ascom, ha commentato: «Nelle nostre consultazioni per il “Padova tutti convocati” abbiamo inserito per la prima volta anche l’Interporto. Una scelta che si è rivelata molto positiva perché oggi abbiamo avuto netta la percezione che in quel sito si sta facendo un grande servizio all’economia del territorio».