Bertin, Ascom: «Lockdown a Natale? Sarebbe un disastro di proporzioni inimmaginabili»

Comincia a profilarsi l’ipotesi di un lockdown nel periodo natalizio, ipotesi fortemente osteggiata dalle categorie economiche. Stando ai dati di Ascom Padova, il Natale nella città del Santo vale circa 500 milioni di euro di introiti per gli esercizi commerciali.

Il commento

«Dei quali tre quarti derivano da tredicesime dei lavoratori dipendenti e risparmi degli autonomi: se arriveremo al lockdown sarà un disastro di proporzioni inimmaginabili – dice il presidente di Ascom Padova e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin – Con ogni probabilità quest’anno, ricomprendendo nel periodo natalizio anche il Black Friday, eravamo convinti che a Natale le famiglie sarebbero state in grado di “liberarsi” di quella liquidità in eccesso accumulata in questi mesi di incertezza addirittura aumentando quel mezzo miliardo di cui si diceva. A patto però di non fare del terrorismo. Volendo sorridere su una situazione che è maledettamente seria – continua Bertin – potrei dire che siamo arrivati alla parodia del “poliziotto buono – poliziotto cattivo”: adesso abbiamo il virologo “buono” che si contrappone a quello “cattivo” e, decisamente, non ne sentivamo il bisogno. Semplicemente un nuovo lockdown non possiamo permettercelo, ma non possiamo nemmeno permetterci di colpire a caso i ristoranti dove il distanziamento è garantito!».