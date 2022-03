Ascom dice (e scrive) il suo netto "no" alla guerra

L’Ascom di Padova, aderendo alla campagna nazionale di Confcommercio che ha lanciato un’operazione mediatica di protesta contro la guerra, ha predisposto un cartello che ha messo a disposizione dei propri associati e che ha anche lo scopo di sostenere l’iniziativa attivata in questi giorni dalla Caritas diocesana che ha aperto un conto corrente dedicato sul quale far transitare in modo certo e sicuro le offerte di sostegno.

Donazioni

Ascom ricorda che le donazioni possono essere effettuate, specificando la causale “EMERGENZA UCRAINA”, attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 o, in alternativa bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova).