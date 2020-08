Un’attività che va avanti da ben 40 anni: Ascom premia l’Insolito Caffè di Ponte di Brenta

Un riconoscimento importante quello dato all’attività di Cristina Masiero che per Enrico Baggio (membro di giunta Confcommercio Ascom Padova) rappresenta «un esempio per tutti sul come affrontare al meglio questi tempi complessi e incerti»