Ascom attacca Ragona: «Su tram e viabilità snobba le categorie economiche»

«I rendering sono sempre bellissimi, la realtà un po’ meno. Però, parlando di tram, direi che non è certamente questo il problema. E’ sorprendente che mai e poi mai, quando si tratta di traffico, accessibilità, parcheggi, tram, autobus, le categorie economiche non vengano minimamente coinvolte nelle valutazioni, salvo poi, come dimostra il Borgomagno, dover tornare sui propri passi sotto la pressione di quelle stesse categorie e dei loro associati». Il presidente di Ascom Patrizio Bertin attacca l'amministrazione che ha sempre sostenuto, anche se ormai da mesi nel suo mirino ci ha messo solamente l'assessore alla mobilità Andrea Ragona, espressione di Coalizione Civica, considerata da lui la parte politica più vulnerabile e in qualche modo sostituibile.

La mancanza di dialogo

«Il problema, a questo punto, non è tanto la realizzazione dell’infrastruttura, quanto piuttosto ciò che ci sta a monte. E magari anche ciò che ci sta a valle. Non so se in assessorato ci si è mai posti il problema che il tram dà e toglie, nel senso che non ci sono solo i tempi dei cantieri che creano disagi - prosegue Bertin - ma ci sono anche le conseguenze che una tratta, una fermata, un passaggio stretto, determinano sulle attività che insistono sul sito e su quelle potenziali che, viceversa, potrebbero trovare utile insediarvisi, per cui a me sembrerebbe logico che un’interlocuzione con chi rappresenta le attività economiche fosse tra le priorità di chi amministra la città, cosa che invece, non avviene. Leggo che le fermate non sarebbero state ancora del tutto ratificate. Magari potrebbe essere su questo tema, marginale fin che si vuole, che si potrebbe avviare quell’interlocuzione che ci piacerebbe fosse uno standard nel rapporto tra categorie economiche e assessorato alla viabilità, uno standard che, con altri assessorati, è prassi consolidata e apprezzata».