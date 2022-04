Iniziati i lavori di asfaltatura in via Buonarroti, strada chiusa per almeno 10 giorni

Partiti i lavopri di asfaltatura in via Buonarroti all'Arcella. Oggi 4 aprile sono entrati in azione i motori sulla strada che raccorda l'Arcella verso il centro e il cavalcavia Borgomagno. Era da questa estate che i residenti richiedevano l'intervento, dopo che i lavori sulla tubature e la condotta idrica fatti da AcegasApsAmga avevano lasciato qualche strascico. La strada verrà asfaltata dall’incrocio con via Toti a quello con via Piacentino. Finora però non era stato possibile per questioni climatiche. I lavori durerranno presumibilmente fino al 15 aprile e fino ad allora ovviamente la strada rimarrà chiusa al traffico.