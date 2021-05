Chiusura di sette ore per l’importante ponte causa asfaltatura: le strade alternative

Avanzano i lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo la statale 16 “Adriatica” riavviati lunedì 10 maggio in seguito alla sospensione invernale.

Asfaltature

Per consentire le operazioni di asfaltatura sul ponte sul fiume Adige, dalle ore 22 di lunedì 17 alle ore 5 di martedì 18 maggio sarà interdetto al traffico il tratto dal km 37,800 al km 37,910 della statale 16, tra Boara Pisani e Boara Polesine. Il percorso alternativo prevede, per i veicoli provenienti da Boara Pisani: procedere in direzione sud-est da via Roma/SS16 verso via Marconi, svoltare per prendere la SP 1 e imboccare successivamente la strada provinciale 3 e la strada regionale 443 dir fino allo svincolo per Ferrara/Rovigo per rientrare in Tangenziale est/SS 16. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Rovigo e diretti a Padova. Le deviazioni saranno comunque indicate su posto tramite apposita cartellonistica.