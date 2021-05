Riprendono le asfaltature sulla trafficata strada statale: cantieri aperti fino a fine mese

Riprendono lunedì 10 maggio, in seguito alla sospensione invernale, gli interventi di risanamento della pavimentazione lungo la statale 16 “Adriatica” nelle province di Padova e Rovigo.

Asfaltature

Anas ha programmato i ripristini in tratti saltuari tra i comuni di Albignasego (km 4,340) e Monselice (km 20,600), in provincia di Padova. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà in vigore il senso unico alternato, esclusi i festivi. In provincia di Rovigo gli interventi interesseranno la statale Adriatica per un tratto di circa 1,5 chilometri in località Santa Maria Maddalena (km 69), nel comune di Occhiobello. Anche in questo caso è prevista la regolazione del traffico tramite senso unico alternato. Sarà invece attivo il restringimento di carreggiata per un tratto di circa 1,4 chilometri sulla carreggiata in direzione Ferrara all’altezza di località Punto 13 (km 46,500), nel comune di Rovigo. Il completamento di tutti gli interventi è previsto entro la fine del mese.