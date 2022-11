Asfaltature e marciapiedi, il Comune stanzia 120mila euro per i lavori

Proseguono i lavori per riasfaltare alcune strade e vicoli del Comune di Albignasego. Nella programmazione di questi giorni, le strade interessate sono vicolo Marsala, vicolo Giusti, via Vittorio Veneto. A seguire, i lavori interesseranno anche i marciapiedi di via Damiano Chiesa e via Dante.

Asfaltature

«Nei giorni scorsi - spiega Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego - sono iniziate le fasi preliminari di questi interventi. Dopo la fresatura e il livellamento del manto stradale, sarà possibile procedere con l’asfaltatura che si concluderà indicativamente nell’arco di una decina di giorni. Questi lavori sono stati avviati in seguito alle richieste da parte della cittadinanza: dopo aver verificato che ci fossero i requisiti per procedere, è stato possibile programmare gli interventi, anche per dare maggiore sicurezza e decoro alle strade stesse. Per quanto riguarda vicolo Marsala, oltre al rifacimento del manto, si provvederà alla sostituzione delle caditoie, aumentando in questo modo anche il livello di sicurezza idraulica». Il costo totale degli interventi ammonta a circa 120mila euro e prevede anche l’eliminazione di alcune barriere architettoniche, seguendo le linee guida del Peba - Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il piano generale di questi interventi di asfaltature è iniziato la scorsa estate e ha già interessato numerosi punti viari, spesso segnalati dagli stessi cittadini attraverso l’applicazione MyAlbignasego, che risultavano critici o di difficile attraversamento.

Peba e altri lavori

Gli incaricati del Comune hanno infatti eseguito lavori di sistemazione sul cavalcavia di via Silvio Pellico, livellando i raccordi che con il tempo avevano formato degli “scalini”; sono intervenuti in numerosi punti di via Roma, soprattutto tratti di attraversamento, per livellare disomogeneità che si erano formate nel corso degli anni; hanno sistemato la pavimentazione di alcuni parcheggi riservati alle persone con disabilità su via Tintoretto, poiché si allagava a ogni pioggia, così come è stata rifatta la pendenza in una fascia di parcheggio in via Cesare Battisti perché l’acqua stagnante impediva il transito dei pedoni. «Entro il mese di novembre - ricorda Giacinti - sarà conclusa questa tranche di interventi e potremo considerare conclusa la programmazione di asfaltature per il 2022. Rimane in ogni caso possibile per la cittadinanza richiedere il parere dei tecnici comunali attraverso le segnalazioni che vengono raccolte con l’applicazione MyAlbignasego, oppure contattando direttamente gli uffici».