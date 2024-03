Al via le nuove asfaltature a Montegrotto Terme 

Al via a Montegrotto Terme il piano di ripristino dei manti stradali danneggiati. Tra marzo e aprile saranno molte le arterie stradali che verranno riasfaltate grazie a un impegno di spesa dell’amministrazione comunale di oltre 150 mila euro. «Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di interventi da tempo richiesti dai cittadini che vanno a sanare situazioni molto ammalorate»

Le strade coinvolte saranno via Catajo, con il rifacimento dei marciapiedi di fronte alla chiesa di Turri e la rimozione attraversamento pedonale rialzato, via Petrarca dove verrà ripristinata una fascia di asfalto rovinato, verrà rifatto il manto in via Pasubio, in via Giovanni XXIII e in via Zucca. Nel parcheggio di Villa Draghi assieme al manto verrà ritracciata anche la segnaletica e in via Roma verrà eliminato l’attuale passaggio pedonale e ritracciato in posizione maggiormente idonea.