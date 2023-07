Importanti asfaltature in corso nella Bassa: tutte le strade coinvolte

Sono in corso da qualche giorno lavori di riasfaltatura di alcune vie di Este.

Riasfaltature

Per quanto riguarda il quartiere di Meggiaro-Este Nuova, sono già conclusi i lavori di Via dello Stadio e il tratto di via Papa Giovanni XXIII che va da Via dello Stadio a Via M.L. King. A partire da questa settimana, è stato avviato anche il rifacimento totale di via Bassano del Grappa, in zona Pilastro/Salute. In via Pescheria Vecchia, sono invece in corso lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido. Si tratta dei primi interventi di manutenzione straordinaria di una lunga serie che proseguirà durante l’autunno con Via Chiesa Motta, lungo il tratto di strada interessato dai recenti lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile; alcuni tratti dissestati di Via Ateste e Padana Inferiore; il sottopasso di Via Ferro; via San Girolamo e molte altre strade, in base alle risorse disponibili. Dichiara l’assessore Alberto Fornasiero: «Sono interventi molto attesi, che abbiamo strategicamente scelto di realizzare nel periodo estivo, per impattare il meno possibile sulla viabilità». Aggiunge il sindaco Matteo Pajola: «Queste asfaltature sono solo l’inizio di una serie di interventi che partiranno fra la fine dell’estate e l’autunno e che impatteranno in modo molto positivo e importante sul miglioramento della viabilità e della mobilità cittadina. Mi riferisco ad esempio a due piste ciclabili e due rotatorie che saranno cantierizzate a breve».