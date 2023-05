Lunga lista d'attesa ai nido, i comitati scolastici: «L'offerta va fortemente potenziata»

«Il Comitato Priorità alla Scuola esprime la sua profonda preoccupazione per il basso numero di posti disponibili negli asili nido pubblici a Padova, che risultano essere addirittura inferiori rispetto all'anno scorso, tenendo conto che molti si iscrivono direttamente a struttura private».

La contestazione

«La lista d'attesa di 237 bambini, di cui 86 piccoli e 151 medio-grandi, è un'ulteriore dimostrazione della necessità di potenziare l'offerta di servizi educativi pubblici per la fascia 0-3, attualmente ben lontana dagli obiettivi europei che indicano di arrivare entro il 2030 ad un offerta di servizi educativi 0-3 pubblici pari al 45% di bimbe e bimbi sotto i 3 anni - scrivono in una nota - .Il Comitato Priorità alla Scuola chiede a Comune e Regione di adottare misure concrete per aumentare il numero di posti disponibili e la diffusione territoriale delle strutture e per garantire a tutti e tutte l'accesso all'istruzione fin dai primi anni di vita, a partire dalla riduzione delle rette, spesso troppo onerose per le famiglie, e dalla revisione dei punteggi delle graduatorie al momento incentrate sul servizio di "parcheggio" per figli e figlie di genitori entrambi lavoratori anziché sul diritto educativo di bambine e bambine, penalizzando proprio le famiglie più svantaggiate. Basta scuse. È tempo di agire, tenendo presente che il calo demografico non può essere il pretesto per ulteriori tagli, ma al contrario può essere affrontato e invertito solo potenziando il welfare a partire dai servizi pubblici rivolti a bambini e bambine e alle famiglie».