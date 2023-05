Asili nido, pubblicate le graduatore delle strutture comunali: 237 bambini in lista d'attesa

Sono state pubblicate le graduatorie per gli asili nido comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 578 domande, di cui 267 per i piccoli e 311 per i medio-grandi, su 341 posti disponibili. I posti assegnati da graduatoria sono 341 (italiani 279, stranieri 62). Rimangono in lista d’attesa 86 piccoli e 151 medio-grandi.

Piva

«La situazione è molto simile allo scorso anno – commenta l’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva - le liste d'attesa potrebbero in parte essere assorbite dalla stabilizzazione della situazione quando verranno assegnati anche i posti tenuti riservati per eventuali ricorsi. In generale si vede come le maggiori richieste riguardino alcune zone della città (Guizza, Arcella e Sacra Famiglia), segno di uno spostamento delle famiglie giovani. In altre zone c'è meno richiesta».

Numeri

Tra le domande presentate 525 sono pervenute da residenti e 53 da non residenti. Tutte le famiglie, i cui bambini sono stati ammessi, verranno contattate tramite posta elettronica dagli uffici del Settore Servizi Scolastici per la conferma dell'accettazione del posto.