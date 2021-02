Asili nido sicuri: lo conferma un'indagine di Assonidi Ascom svolta a febbraio

Mentre la comparsa delle varianti del Covid sembra mettere in discussione più di una convinzione che ci aveva accompagnato per un anno intero, arriva da Assonidi Ascom Confcommercio Veneto un’indagine svolta nella prima settimana di febbraio e che ribadisce la scarsa presenza del virus all’interno delle strutture dedicate ai più piccoli.

Asili sicuri

«Purtroppo – commenta Elisabetta Rampazzo, presidente di Assonidi – il proliferare di dichiarazioni in tv da parte di esperti o presunti tali, sta mandando in fibrillazione le famiglie che, giustamente, ritenevano di avere trovato nelle nostre strutture, le risposte in termini educativi e di sicurezza». Dall’indagine, compiuta su un campione di un centinaio di asili nido associati all’organizzazione di Confcommercio, emerge che nella fascia 0-3 anni per il 68% delle strutture non ci sono stati casi, mentre per il 28,5% ci sono stati da 1 a 3 casi e i contagi sono avvenuti per lo più all’esterno della struttura. Nella fascia 3-6 anni l’82% delle strutture non ha avuto contagi e ove ci fossero stati contagi anche in questo caso sono avvenuti fuori dalla struttura. Di più: il 73% delle strutture non ha avuto contagi fra il personale dipendente ed il 13,6% ha avuto un solo dipendente contagiato e anche in questo caso i contagi sono avvenuti fuori dalla struttura.

Influenze stagionali

Sebbene per il 75% dei casi si siano verificate altre infezioni quali otiti o mal di gola si è notato un calo drastico delle influenze stagionali. Infatti per il 42% delle strutture l’influenza classica non si è presentata e per il 30% si è manifestata in maniera molto ridotta rispetto agli anni precedenti. «Come ultima annotazione - aggiunge la vicepresidente Elisa Pisani – va rilevato come il 70% delle strutture affermi che le bolle hanno funzionato. Una riprova che, nei nostri asili, il rigoroso rispetto dei protocolli ha garantito la sicurezza degli operatori, dei bambini e delle famiglie».