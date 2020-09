Asilo Notturno, Giordani e Nalin: «Isolato focolaio, i negativi trasferiti all'ex Gabelli»

«Appena siamo stiamo avvertiti bbiamo lavorato insieme alla Prefettura, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e all’Ulss per trovare una soluzione rapida per arginare e isolare immediatamente focolaio. Gli ospiti sono stati divisi in due parti, i positivi restano al Torresino sotto l’osservazione una squadra rinforzata di addetti della cooperativa Cosep che gestisce la struttura, gli altri sono stati portati in una ex scuola, dove dovranno rimanere sotto osservazione». Questo il commento del sindaco Sergio Giordani in merito al focolaio scoperto ieri in un asilo notturno per senza fissa dimora a Padova. Supportato dall'assessora ai servizi sociali, Marta Nalin, ha, in una conferenza stampa convocata alle 13 e 15, spiegato ai media cosa è accaduto e le misure che sono state immediatamente state prese.

«A contrarre il Coronavirus sono state 39 persone, altre 39 negative sono state spostate alla struttura dell’ex Gabelli. Dei 39 positivi uno è un operatore della cooperativa, un altro positivo si trova invece ricoverato in ospedale. Medici e infermieri dell’Ulss stanno provvedendo a tracciare gli spostamenti e le frequentazioni dei contagiati».

Lo hanno ripetutamente più volte entrambi, sia il sindaco che l'assessora: «Si tratta di persone fragili, senza fissa dimora, alcuni di loro sono anziani», spiegano. L’assessora al sociale Marta Nalin fa sapere che la cooperativa ha impiegato personale aggiuntivo nella vigilanza dei positivi. Questa mattina un ospite si era allontanato dall’ostello, ma è stato prontamente rintracciato e fatto rientrare dalle forze dell’ordine e denunciato per epidemia colposa.