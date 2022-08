L'assessora Piva: «Accorciare la settimana scolastica non significa togliere ore»

E' uno dei temi del momento, che ha già - non poteva essere altrimenti - diviso la politica. C'è inevitabilmente chi non è d'accordo sulla proposta di rivedere gli orari scolastici. «Non tagliamo la scuola ma la distribuiamo in periodi diversi. Aumentando l'orario del mattino si può accorciare la settimana da sei a cinque mattine», risponde l'assessore Cristina Piva a domanda diretta. «Quello che suggeriamo è una gestione più oculata delle spese e dell'energia sono pesanti per tutta la comunità, e che quindi incide sulla vita di tutti». Che messaggio arriva a chi la scuola la frequenta, che sono poi quelli che maggiormente pagheranno per le scelte che sono state fatte dalle generazioni che li hanno preceduti: «Che si può e si deve imparare anche dagli errori», risponde l'assessora.